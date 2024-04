CONFERENCE, Alcune curiosità sui 4 club ancora in corsa

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Quattro squadre ancora in gara in UEFA Europa Conference League 2023/24 si preparano per mostrare il loro talento al mondo, si legge sul sito della Uefa Conference League che illustra così le semifinaliste della competizione.

Fiorentina

Ranking UEFA: 50°

Come si è qualificato: 8° in Serie A

Fase a gironi: primo Gruppo F

Ottavi di finale: 5-4tot. contro Maccabi Haifa

Quarti di finale: 2-0tot. contro Viktoria Plzeň

Semifinale: contro Club Brugge

Passata stagione: vicecampione (S1-2 contro West Ham)

Miglior piazzamento in competizioni UEFA: vincitrice Coppa delle Coppe (1960/61).

Giocatore chiave: Nicolás González

Osservato speciale: Michael Kayode

La stagione in breve: ancora imbattuta, punta a fare meglio del 2023/24.

Club Brugge

Ranking UEFA: 25°

Come si è qualificato: 4° in First League belga

Fase a gironi: primo Gruppo D

Ottavi di finale: 4-2tot. contro Molde

Quarti di finale: 3-0tot. contro PAOK

Semifinale: contro Fiorentina

Passata stagione: ottavi di finale UCL (S1-7 contro Benfica)

Miglior piazzamento in competizioni UEFA: secondo posto Coppa dei Campioni (1977/78), secondo posto Coppa UEFA (1975/76).

Giocatore chiave: Thiago

Osservato speciale: Antonio Nusa

La stagione in breve: la prima semifinale europea dal 1992 aiuta a superare le difficoltà in campionato.

Olympiacos

Ranking UEFA: 48°

Come si è qualificato: 3° in Super League greca

Fase a gironi: trasferito dall'Europa League

Spareggio fase a eliminazione diretta: 2-0tot. contro Ferencváros

Ottavi di finale: 7-5tot. contro Maccabi Tel-Aviv

Quarti di finale: 3-3tot. 3.2 rig. contro Fenerbahçe

Semifinale: contro Aston Villa

Passata stagione: fase a gironi UEL (quarto posto)

Miglior piazzamento in competizioni UEFA: quarti di finale UCL (1998/99), quarti di finale Coppa delle Coppe (1992/93)

Giocatore chiave: Ayoub El Kaabi

Osservato speciale: Kostas Tzolakis

La stagione in breve: la prima semifinale europea della storia del club, orchestrata dall'ex tecnico del Siviglia, Mendilibar.

Aston Villa

Ranking UEFA: 81°

Come si è qualificato: 7° in Premier League

Fase a gironi: primo posto Gruppo E

Ottavi di finale: 4-0tot. contro Ajax

Quarti di finale: 3-3tot. 4-3 rig. contro LOSC Lille

Semifinale: contro Olympiacos

Passata stagione: N/D

Miglior piazzamento in competizioni UEFA: vincitrice Coppa dei Campioni (1981/82)

Giocatore chiave: Douglas Luiz

Osservato speciale: Morgan Rogers

La stagione in breve: col maestro Emery, bene in Premier League, ancora meglio in Europa.