SOTTIL, Tra quantità e qualità, pare aver deciso dove stare

Nell’ennesima disputa tra qualità e quantità, Riccardo Sottil sembra aver deciso da quale parte stare, scrive il Corriere Fiorentino dopo la prova col Sassuolo condita anche da un gol, una pennellata a giro che aveva circumnavigato l’area di rigore. Da quando è arrivato a Firenze, Italiano non ha mai nascosto ammirazione per l’esterno quasi 25enne, venendo però ripagato a correnti alterne. Sempre in attesa di sbocciare definitivamente.

Sulla fascia sinistra Sottil si è sempre rivelato un’arma interessante per "spaccare" la linea difensiva degli avversari con i suoi strappi in velocità. Una dote che Italiano apprezza parecchio. I problemi, semmai, sono arrivati al momento - si legge - di fare "l’ultima scelta", che sia un tiro o un cross per un compagno. Anche per questo il gran gol di ieri sera può diventare un tassello fondamentale per la sua crescita. Il figlio d'arte ha così risposo presente in una serata in cui le "seconde linee" avevano il compito di portare tre punti in vista della semifinale di Conference di giovedì.