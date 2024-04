COR.SPORT, Minimo sforzo, massima resa. Troppa Viola

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Tutto semplice e un 5-1 finale che non rende nemmeno l’idea della differenza di valori, tra chi sapeva come cercare e trovare il gol (viola) e chi non sapeva praticamente cosa e come fare per impedirlo e magari segnarlo. Lo afferma il Corriere dello Sport-Stadio, aggiungendo che di sicuro è stata la partita migliore della Fiorentina verso l'impegno col Brugge. I viola si sono messi subito a fare la partita, senza che il Sassuolo pensasse nemmeno un secondo a prendersi il possesso del gioco. La sblocca Sottil con una nuova conversione al centro come pochi istanti prima, nuovo tentativo di destro sul palo lungo chiuso in ritardo da Boloca: mira giusta, Consigli battuto e viola in vantaggio. Minimo sforzo, massima resa, grazie anche all’atteggiamento troppo remissivo del Sassuolo, incapace in avanti di andare oltre qualche lancio, mentre tra centrocampo e difesa continuava ancora a concedere varchi e corridoi.

Troppa Fiorentina e soprattutto troppo poco Sassuolo, almeno in questa maniera. Quando è arrivato il 3-1 di Gonzalez, gli emiliani avevano appena accorciato le distanze: era il segnale della resa, evidenziato e sottolineato dalle modalità del quarto gol di Barak e del quinto ancora dell’attaccante argentino in meno di cinque minuti per trasformare la serata in una serata di festa per la Fiorentina. E di pensieri brutti brutti per il Sassuolo - chiosa il giornale -.