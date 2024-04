SASSUOLO, Contestazione dal settore ospiti al Franchi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Una quarantina di tifosi neroverdi hanno seguito la squadra di Ballardini in trasferta al Franchi di Firenze. Durante il secondo tempo, nel quale il Sassuolo è rimasto in balia della formazione viola, dal settore ospiti si è alzato il coro “Fate ridere” indirizzato a Ferrari e compagni. Situazione sempre più difficile in classifica per gli emiliani.