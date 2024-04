MAIELLARO A RFV, La Fiorentina sta facendo grandi cose

FirenzeViola.it

Pietro Maiellaro, ex viola, protagonista a Firenze a inizio anni '90, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante 'Viola amore mio': "Comincio facendo i complimenti alla Fiorentina che alla fine sta facendo buoni risultati. Ora speriamo di chiudere al meglio la stagione e di raggiungere qualche obiettivo importante. Il Sassuolo se va in Serie B non è che mi dispiaccia troppo... Ha avuto la fortuna di avere un presidente forte, poi bisogna mantenere certi equilibri".

Come vede la Fiorentina in Conference?

"Il problema sarebbe arrivare di nuovo in finale e non vincere perché diventerebbe una squadra virtuale, che arriva alla fine e poi si prende il secondo posto. Ci auguriamo che la Fiorentina possa vincere anche perché i giocatori stanno facendo qualcosa di straordinario pur non essendo una squadra di prima fascia. Mi auguro di cuore che possa essere l'occasione per vincere qualcosa".

E dei trequartisti della Fiorentina cosa ne pensa?

"Barak è un po' compassato ma ha buone qualità, gli manca solo il salto definitivo per cambiare gli equilibri. Beltran ha fatto diversi ruoli e si vede che si sta inserendo e sta crescendo, credo che possa essere importante la prossima stagione. Bonaventura è un giocatore di fantasia".

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVENTO COMPLETO