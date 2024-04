SOTTIL, Sono contento. Dedico il gol a Barone

FirenzeViola.it

Intervistato da DAZN nel post partita di Fiorentina-Sassuolo 5-1 Riccardo Sottil ha analizzato così il match contro gli emiliani: "Non era facile perché dopo l'eliminazione con l'Atalanta non è facile riprendersi ma dobbiamo reagire. Abbiamo altre due competizioni e quindi ci siamo detti perché non divertirsi".

Oggi la tua miglior partita della stagione?

"Non lo so. Sono contento. Poi quando sei sereno viene tutto più facile.Cerco di stare sempre sereno e mettere le mie qualità al servizio della squadra. Voglio dedicare il gol a Barone e alla sua famiglia perché ci ero molto legato e lui mi diceva sempre di provare questo tiro a giro".

Perché un giocatore con le tue qualità è così alterno nelle prestazioni?

"Domanda che mi viene fatta spesso. Io cerco sempre di fare come stasera poi a volte ci sono momenti meno felici e altre volte come stasera in cui mi diverto. In queste gare mi esalto".

Su giovedì

"Lo spirito deve essere quello giusto. Ci giocachiamo tutto. Un finale di stagione che può essere bellissimo. Il sogno è regalare qualcosa a noi e a Joe. Non sembra ma sarebbe una ciliegina sulla torta perché ci riposiamo poco".