BALLARDINI, Atteggiamento sbagliato. Cambiare spirito

Intervistato ai microfoni di DAZN il tecnico del Sassuolo Davide Ballardini ha analizzato così la sconfitta contro la Fiorentina: "Noi abbiamo sbagliato atteggiamento e spirito. Possiamo difendere anche nella nostra metà campo ma dovevamo avere un altro atteggiamento. Ci siamo ma non ci siamo. Arriviamo sempre tardi, quindi l'atteggiamento e l'aggressività devono essere diversi".

Da dove si riparte dopo una sconfitta del genere?

"La responsabilità è prima di tutto la mia. Dobbiamo avere un'altra maniera di affrontare glia avversari. Dobbiamo partire dall'ordine e dall'attenzione. Se giochiamo contro squadre più forti ci mettiamo nella nostra metà campo, ma loro non devono respirare. Noi invece permettiamo all'avversario di prendere la palla e di puntarci. E queste sono cose che per una squadra come la nostra non si devono vedere. La Fiorentina è superiore ma noi possiamo avere una atteggiamento migliore di quello di stasera. Sono due partite, questa e con il Lecce che non vanno bene. Puoi perdere ma in un altro modo".

Quanto conta avere giocatori che non hanno mai lottato ler la salvezza ?

"Non ci aiutano gli alibi. Abbiamo una rosa di ragazzi interessanti e di grande prospettiva e non voglio pensare questo. Voglio pensare che questa squadra insieme abbia un altro atteggiamento. Un furore e una determinazione diversi. Devi affontare le partite con un'altra testa e un altro approccio. Poi puoi sicramente sbagliare".

Sulla prossima sfida contro l'Inter

"Le ultime partite le abbiamo sbagliate in tutti i sensi. Se noi da squadra con le nostre qualità siamo quelli che siamo stati nelle cinque partite disputate nella nostra gestione facciamo la partita anche contro l'Inter. Non dobbiamo più vedere questo atteggiamento passivo. Perché senno giocatori e allenatore non hanno capito neinte".