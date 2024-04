FORM. UFFICIALI, IN PORTA TORNA CHRISTENSEN. ARTHUR IN MEDIANA. BARAK ALLE SPALLE DI KOUAME

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La domenica di Serie A si chiude con la sfida del Franchi tra Fiorentina-Sassuolo. Viola, noni in classifica con 47 punti, che hanno bisogno di una vittoria per continuare a sperare in un piazzamento europeo. Neroverdi invece che con tre punti riaggancerebbero l'Udinese a 29 in terzultima posizione. Queste le scelte dei due allenatori:

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Kayode, Martinez Quarta, Ranieri, Parisi; Arthur, Duncan; Ikoné, Barak, Sottil; Kouame. A disp. Terracciano, Martinelli, Faraoni, Dodo, Biraghi, Milenkovic, Comuzzo, Lopez, Bonaventura, Castrovilli, Infantino, Beltran, Gonzalez, Belotti. Allenatore: Italiano.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Tressoldi, Kumbulla, Ferrari, Viti; Boloca, Obiang; Volpato, Thorstvedt, Doig; Pinamonti.

A disp. Pegolo, Cragno, Missori, Pedersen, Erlic, Racic, Henrique, Bajrami, Mulattieri, Ceide, Toljan, Lipani. Allenatore: Ballardini.