ALL. BRUGGE, Con la fame giusta: concentrati per Firenze

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2022

Dopo la vittoria in campionato contro Genk di ieri, il tecnico del Club Brugge Nicky Hayen ha parlato così della prossima partita contro la Fiorentina in semifinale di Conference League: "Non possiamo guardare oltre alla partita di giovedì contro la Fiorentina. Tutti vogliono giocare partite del genere, non puoi scegliere o scommettere solo sul campionato. Abbiamo una rosa molto ampia e tanta scelta anche tra chi ha giocato meno. Vedremo come andrà a finire. Vedo in loro la fame giusta per affrontare la Fiorentina”.