CLUB BRUGGE, Batte il Genk anche a domicilio: 3-0

© foto di Imago/Image Sport

Continua il momento d'oro del Club Brugge a pochi giorni dalla sfida contro la Fiorentina per la semifinale di Conference League. I belgi asfaltano il Genk 3-0 anche fuori casa, dopo averli battuti 4-0 una settimana fa: il Brugge sale così al primo posto momentaneo in Jupiler League in attesa della partita dell'Anderlecht. A segno Sabbe, Vetlesen e Thiago: il modo migliore per la squadra di Hayen per prepararsi alla trasferta a Firenze.