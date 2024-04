COR.SPORT, Rimane il solito difetto. Ma 3 pt senza indugi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

"Non sarà affascinante (né remunerativa...) come la corsa alla Champions, non sarà prestigiosa come quella per l’Europa League, ma anche per la Conference, che significa pur sempre una coppa, ci sarà un finale elettrizzante". Lo scrive Alberto Polverosi, collega ed editorialista del Corriere dello Sport-Stadio, sulle pagine odierne del quotidiano dopo la convincente vittoria della Fiorentina sul Sassuolo: "[...] L’ha imboccata per il verso giusto, l’ha piegata con un bel gol di Sottil, l’ha gestita tenendo palla nella metà campo degli emiliani travolgendoli nel secondo tempo. Delle ultime quattro partite ufficiali ne ha vinte tre (Salerno, Viktoria Plzen e Sassuolo) e perso quella di Bergamo, è vero che in campionato ha battuto di fila le ultime due del campionato, ma l’ha fatto senza indugi, conquistando campo e iniziativa".

Conclude Polverosi con una riflessione sugli argentini: "Un tempo al Franchi c’era un argentino che segnava sempre, lo chiamavano per questo Batigol. Ora tutte quelle reti firmate da Gabriel Batistuta (diciamo una parte di quelle reti) se le dividono tre suoi connazionali, Gonzalez (11), Beltran (9) e Martinez Quarta (8), i primi tre cannonieri viola. Per i fiorentini non è brutta l’idea di tifare per una squadra molto argentina".