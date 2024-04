NAZIONE, Testa al Brugge: 25mila al Franchi, in Belgio...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Sulle pagine odierne de La Nazione trova spazio quest'oggi un focus legato alle presenze dei tifosi della Fiorentina nelle due gare di Conference League contro il Brugge: come spiega il giornale, per la sfida d'andata al Franchi la vendita dei biglietti procede spedita, tanto che è già è stata superata quota 20.000 spettatori attesi (e l’obiettivo è quello di superare i 25.000 tagliandi). Per ciò che riguarda la sfida in Belgio, sono 1.500 i biglietti messi a disposizione per i tifosi viola nel settore ospiti del Breydel Stadium. Probabilmente non andrà esaurito, ma il seguito sarà comunque importante.