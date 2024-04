CALAMAI, Torna Rocco: con il Brugge si parte da 1-0

FirenzeViola.it

Nel suo consueto spazio mattutino del "Caffè nero bollente", approfondimento della trasmissione Buongiorno Firenze, la voce di Radio FirenzeViola Luca Calamai si è così espresso a proposito del ritorno in Italia di Rocco Commisso, previsto nei prossimi giorni come ha avuto modo di annunciare lo stesso patron: "Mi auguro che il presidente sia allo stadio già giovedì contro il Brugge: la presenza del proprietario della Fiorentina diventa essenziale in un momento in cui non c'è più Joe Barone. Solo Commisso oggi può rimettere a posto le pedine di uno scacchiere andato un po' in confusione.

E allora, coraggio presidente: non sarà semplice varcare l'oceano ma avera allo stadio in Conference sarebbe come partite dall'1-0 contro i belgi".