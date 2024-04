NICO, Prima doppietta in A e record di marcature

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Come riportato da Opta, Nico Gonzalez con il Sassuolo ha realizzato a sua prima doppietta in Serie A. In più, l'argentino ha registrato il proprio record di marcature in una singola stagione in Serie A: 9 gol, in 25 presenze.