QUI BRUGGE, Gioventù e leggerezza: i belgi fanno paura

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Sull'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino è presente un focus legato al Club Brugge, squadra che la Fiorentina affronterà nelle semifinali Conference League tra giovedì prossimo e l'8 maggio. Come evidenzia il giornale, il brasiliano Thiago, lo spagnolo Jutgla (scuola Barça) nonché Skoras (ex Lech Poznan) De Cuyper, Sabbe e Vetlesen, certificano non solo la pericolosità dei belgi ma anche l’ampiezza della rosa a disposizione del tecnico.

Da qui a giovedì l’allenatore spera di recuperare almeno uno tra il portiere ex Liverpool Mignolet, il difensore danese Nielsen e l’ala ex Bologna Skov Olsen tutti rimasti in panchina nella gara esterna di ieri, ma le alternative non mancano in un gruppo il cui leader tecnico, il capitano Vanaken, si è messo in mostra a suon di assist. Tra gli altri pericoli ci sono infatti il diciottenne Antonio Nusa, ala sinistra nigeriana con passaporto norvegese nel mirino dei club di Premier League, e il mediano Onyedika il cui valore di mercato va già oltre gli 8 milioni di euro.