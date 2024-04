MINA, Va ko: stasera niente Genoa per un affaticamento

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Altro stop in casa Cagliari in vista della sfida di questa sera contro il Genoa. Dopo i forfait delle scorse ore prima di Nicolas Viola e poi di Alberto Dossena, l'assenza dell'ultima ora per il posticipo del lunedì della trentaquattresima giornata di Serie A al Ferraris è quella di Yerry Mina. Il difensore ha accusato un affaticamento muscolare e non sarà a disposizione di Claudio Ranieri per la gara contro il Grifone, con il tecnico dei sardi che potrebbe anche decidere di cambiare modulo passando al 4-4-2.