COR.FIO., Più attenzione in difesa. Motivazioni decisive

"Una boccata d'aria fresca e di fiducia". Inizia così il commento del collega Ernesto Poesio, in merito alla vittoria della Fiorentina per 5-1 sul Sassuolo, attraverso le colonne del Corriere Fiorentino: "Servirà soprattutto maggiore attenzione difensiva perché anche ieri, nonostante gli avversari apparissero a dir poco spenti, i viola si sono ritrovati a raccogliere un pallone in fondo alla propria rete. Un gol ininfluente grazie alla cinquina in avanti, ma comunque un segnale che la Fiorentina non può mai concedersi di abbassare la tensione e la guardia perché l’errore appare sempre dietro l’angolo.

[...] Un vero e proprio abisso, soprattutto nella ripresa quando Italiano ha inserito Nico Gonzalez. L’argentino ha decisamente alzato subito sia la rapidità che l’imprevedibilità dell’attacco viola dimostrando ancora una volta come sia, insieme a Bonaventura, il giocatore che più di tutti è in grado di cambiare il volto della Fiorentina e di trascinarla in alto. [...] Certo, la Conference porterà via energie fisiche e mentali. Ma allo stesso tempo obbligherà i viola a tenere altissima la concentrazione e i giri del motore. Non un dettaglio visto che nel finale di stagione sono spesso le motivazioni a fare la differenza. A Italiano, probabilmente alle sue ultime partite in viola, di certo non mancano. E ai suoi giocatori? La risposta come sempre dal campo".