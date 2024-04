FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Come osserva TMW, sono solo quattro i calciatori in Serie C che non hanno mai perso un minuto nelle 114 partite di stagione regolare. Uno dei quali porta il nome dell'ex Fiorentina, Simone Ghidotti. L'estremo difensore dell'Avellino, arrivato in prestito dal Como la scorsa estate, ha tenuto anche la porta inviolata per ben 18 gare.