LA STAMPA, Toro su Italiano. Piace Sarri, anche ai viola

"Toro ko, Juric al capolinea: il futuro tra Palladino e Italiano". È il titolo che propone in taglio alto, nella sua prima pagina, La Stampa. Il quotidiano torinese si proietta così sul prossimo allenatore del club di Cairo, con Juric che dovrebbe salutare dopo l'ennesima annata senza la conquista dell'Europa. I granata cambieranno dunque allenatore: da capire ora il profilo che verrà scelto. A Cairo piace da tempo Gennaro Gattuso, ma le sue ultime avventure in panchina non proprio esaltanti fanno pensare a una frenata.

Secondo il quotidiano, altri due nomi in lizza per sostituire Juric sono quelli di Raffaele Palladino e Vincenzo Italiano, in uscita dai rispettivi club. C'è poi l'ipotesi Alessio Dionisi - reduce dall'esonero al Sassuolo - e soprattutto la suggestione legata a Maurizio Sarri, che non ha mai nascosto la propria attenzione verso tutto ciò che ha rappresentato e rappresenta il Grande Torino. Sull'ex tecnico della Lazio ci sono anche Fiorentina e Newcastle - scrive La Stampa -.