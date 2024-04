GAZZETTA, Allenamento viola su un Sassuolo sconcertante

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La Fiorentina col Sassuolo non poteva chiedere di meglio: un allenamento agonistico per preparare bene la semifinale di Conference League. Così lo definisce La Gazzetta dello Sport, apostrofando come sconcertante il modo in cui i neroverdi si sono squagliati nel corso della partita, incapaci di frenare la squadra di Italiano che non ha certo l'abitudine alle goleade - si legge -.

Il Sassuolo aveva accorciato le distanze con Thorstvedt poco dopo il 2-0 viola, reagendo. Ma un minuto più tardi, Gonzalez ha chiuso la gara di testa. Può una squadra che si sta giocando la Serie A prendere gol sessanta secondi dopo averne segnato uno - si domanda la Gazzetta -? La Rosea conclude scrivendo che la sconfitta non è un disonore, la retrocessione nemmeno, ma l'arrendevolezza sì.