BALLARDINI, Senza vittorie con i viola da 15 anni

Come riportato da Footstats, il tecnico del Sassuolo Davide Ballardini ha vinto solamente due volte in carriera contro la Fiorentina. L'ultima addirittura è datata 8 marzo 2009, ovvero ben 15 anni fa. In quell'occasione Balalrdini sedeva sulla panchina del Palermo e i rosanero si imposero per 2-0 al Franchi. Da allora 5 pareggi e sette successi della Fiorentina. Le ultime due sfide tra Ballardini e i viola sono state la scorsa stagione in Coppa Italia, quando il tecnico ravennate era riuscito a portare in semifinale, poi persa proprio contro i gigliati, la Cremonese. Nel doppio confronto la squadra di Italiano vinse 2-0 allo Zini nella gara di andata, mentre finì in pareggio il ritorno al Franchi. Di seguito le statistiche delle sfide tra Ballardini e il club viola:

TUTTI I PRECEDENTI BALLARDINI VS FIORENTINA

2 vittorie Ballardini

5 pareggi

9 vittorie Fiorentina

13 gol fatti squadre Ballardini

24 gol fatti Fiorentina