S. FRATINI A RFV, Ecco cosa mi aspetto da Commisso

FirenzeViola.it

Sandro Fratini, imprenditore fiorentino, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Palla al Centro" per parlare della gara di giovedì contro il Brugge: "Adesso che non c'è più Barone ci vuole una figura di riferimento che prenda le decisioni e che faccia capire alla squadra chi comanda. Giovedì si gioca una partita troppo importante, e i giocatori devono sentire che c'è una persona accanto a loro. Barone era a contatto continuo con Commisso: lo informava sempre su quello che accadeva intorno alla sua squadra".

Cosa si aspetta da Commisso al suo ritorno in settimana?

"Mi aspetto da lui che per prima cosa motivi i ragazzi e che poi faccia capire a tutti noi quali sono i programmi della Fiorentina. Perché dopo l'addio di Joe il club non può fermarsi: sicuramente ci saranno dei programmi futuri, a partire dell'allenatore. Anche se a me dispiace che se ne vada Italiano".