FIORENTINA-SASSUOLO 5-1, Rivivi il LIVE di FV!

Fonte: Cronaca a cura di Giacomo A. Galassi, dal Franchi

22.35 - Con la partita termina anche la nostra diretta testuale. Su Firenzeviola.it tutte le voci e le notizie dal post-partita.

90' - E FINISCE QUI! Senza recupero, la Fiorentina porta a casa i tre punti asfaltando 5-1 il Sassuolo. Ora la testa va al Club Brugge e alla semifinale di Conference League.

87' - Nico ci prova dalla distanza con un mancino potente che termina alto. Si attende ormai solo il fischio finale del match.

82' - Ultimo cambio per la Fiorentina: è il momento di Castrovilli al posto di un applauditissimo Sottil.

80' - Cambio nella Fiorentina: entra Maxime Lopez al posto di Arthur.

80' - Giallo per Comuzzo che entra duro a centrocampo.

75' - Sottil! Ormai sembra uno show al Franchi con il Sassuolo che non difende più. Sottil però fallisce una grande occasione su cross al bacio di Belotti dalla sinistra.

73' - Sostituzione nel Sassuolo: fuori Boloca, dentro Ceide.

72' - Nico! Ancora vicino al gol l'argentino con un mancino da due passi che termina alto.

71' - Doppio cambio nella Fiorentina: dentro Belotti e Comuzzo, fuori Kouame e Quarta.

69' - PALO DI BARAK! Gran sinistro da dentro l'area: Consigli superato ma pallone che si stampa sul palo per il possibile 6-1.

67' - Giallo per Thorstvedt.

66' - Stavolta è Barak a realizzare un pregevole assist servendo in area Nico Gonzalez che prende la mira e mette il mancino all'angolino: Fiorentina sul velluto ora.

66' - PRENDETE IL PALLOTTOLIERE: NICO GONZALEZ FA 5-1!

62' - Sottil inventa ancora e dal limite dell'area imbuca per Barak che di destro buca ancora una volta Consigli per il 4-1.

62' - GOOOOOLLLL!!!! GOL DI BARAK!!

58' - Grande assist di Sottil che dalla sinistra mette un pallone perfetto per Nico Gonzalez, abile ad anticipare l'avversario e di testa mettere in rete il 3-1.

58' - GOOOOOOOLLLL!!! GOOOOOLLL!! LA FIORENTINA SEGNA ANCORA CON NICO!

56' - Palla dentro di Doig, Thorstvedt si porta il pallone sul mancino e lo scarica violentemente in porta: Christensen non può nulla e rete del Sassuolo.

56' - GOL DEL SASSUOLO. Ha segnato Thorstvedt.

55' - Bella esultanza di capitan Quarta che mostra la maglia con l'immagine di Joe Barone e la bacia.

54' - Sugli sviluppi di un corner, Arthur mette in mezzo un cioccolatino che il solito Martinez Quarta mette in porta replicando quanto fatto anche a Bergamo. Fiorentina che vola sul 2-0 al Franchi!

54' - GOOOOOOOLLLLL!!! GOOOOOOLLLL!!! LA FIORENTINA RADDOPPIA CON QUARTA!!

53' - Nico! Si vede l'argentino che raccoglie un passaggio al limite dell'area e calcia: Consigli respinge in angolo.

52' - Kouame pericoloso con un paio di cross che l'ivoriano non riesce però a spedire in rete.

50' - Quarta! Prova a calciare da distanza ravvicinata al volo dopo un intervento aereo della difesa del Sassuolo: palla alta sopra la porta difesa da Consigli.

49' - Sassuolo ancora pericoloso con un destro al volo di Boloca che termina fuori. Due brividi in pochi minuti per Christensen.

48' - Pinamonti ci prova con un destro che, deviato, termina a lato non di molto.

45' - Si riparte con una girandola di cambi. Nel Sassuolo entrano Bajrami e Mulattieri al posto di Viti e Volpato, nella Fiorentina è il turno di Nico Gonzalez al posto di Ikoné.

--- INTERVALLO ---

45' - FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO! Squadre negli spogliatoi sull'1-0.

43' - Parisi inventa ancora un gran passaggio per Kouame che scarica all'indietro per Barak: dribbling e tiro per il ceco che però trova i guantoni di Consigli.

43' - Azione incomprensibile, prima di Ikoné e poi di Kayode che entrati in area non crossano e non calciano.

40' - Ikoné manca il pallone di testa da due passi su un cross di Sottil.

36' - Ikoné con una mezza magia scappa sulla linea di fondo e prova a calciare da due passi ma Consigli si oppone con il corpo.

35' - Ci prova dalla distanza Barak che con un rasoterra non trova però lo specchio della porta difesa da Consigli.

33' - Tiro in porta dello stesso Thorsvedt che non impensierisce Christensen, abile a bloccare a terra sul suo palo.

32' - Giallo per Quarta che entra male su Thorsvedt poco distante dall'area. Ammonizione ineccepibile.

31' - Christensen preziosissimo in uscita bassa su Doig lanciato a rete: il portiere salva un gol perché sulla respinta il cross è fuori misura.

28' - Che cosa stava per fare Parisi! Giocata pazzesca del terzino che ruba palla, fa un dribbling e scarica un bolide con il mancino dal limite dell'area, con il pallone che scheggia la parte alta della traversa e fa mettere nei capelli a tutto il Franchi che comunque applaude.

24' - Tressoldi! Il difensore del Sassuolo svetta su un corner e va vicino allo specchio con Christensen che probabilmente non ci sarebbe arrivato. Per sua fortuna il pallone termina a lato.

22' - Fiorentina che dopo il gol continua a gestire il pallone.

17' - Arthur recupera un ottimo pallone e lo serve a Sottil, che rientra sul destro e lo piazza dove Consigli non può arrivare: Fiorentina in vantaggio con un gran gol del numero 7 gigliato.

17' - GOOOOOOOLLLL!!! LA FIORENTINA PASSA IN VANTAGGIO! HA SEGNATO SOTTIL!

15' - Occasione Fiorentina! Giocata di Parisi che batte veloce una punizione lanciando Sottil: l'esterno, velocissimo, arriva sul fondo e la mette rasoterra in mezzo. Kouame non ci arriva per un soffio e la palla termina fuori dall'area.

13' - Giallo per Tressoldi che entra in ritardo da dietro su Sottil a centrocampo.

9' - Cross di Sottil che termina tra le braccia di Consigli: la Fiorentina spreca una buona occasione in ripartenza.

8' - Ritmi piuttosto blandi al Franchi dove le emozioni non abbondano in questo inizio. La Fiorentina tiene palla in difesa, il Sassuolo attende.

5' - Christensen esce alto per rinviare su un lancio lungo del Sassuolo.

2' - Prima occasione per la Fiorentina sugli sviluppi di due corner che mettono in difficoltà Consigli abile a respingere con i pugni.

0' - VIA! SI PARTE! Primo pallone giocato dalla Fiorentina in divisa viola. Sassuolo in giallo.

La Fiorentina per dimenticare l'esclusione dalla Coppa e chissà, regalarsi un finale di stagione significativo anche in Serie A, il Sassuolo per non essere condannato alla Serie B: al Franchi alle 20.45 scendono in campo due squadre in un momento complicato, soprattutto i neroverdi. I viola dal canto loro però stanno vivendo un 2024 negativo e vorrrebbero sfruttare l'occasione di stasera per dare un calcio ai brutti risultati. Firenzeviola.it vi racconterà come di consueto tutte le emozioni della sfida: restate con noi!

Queste le formazioni ufficiali della sfida

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Kayode, Martinez Quarta, Ranieri, Parisi; Arthur, Duncan; Ikoné, Barak, Sottil; Kouame. A disp. Terracciano, Martinelli, Faraoni, Dodo, Biraghi, Milenkovic, Comuzzo, Lopez, Bonaventura, Castrovilli, Infantino, Beltran, Gonzalez, Belotti. Allenatore: Italiano.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Tressoldi, Kumbulla, Ferrari, Viti; Boloca, Obiang; Volpato, Thorstvedt, Doig; Pinamonti.

A disp. Pegolo, Cragno, Missori, Pedersen, Erlic, Racic, Henrique, Bajrami, Mulattieri, Ceide, Toljan, Lipani. Allenatore: Ballardini.