COMMISSO, Farò di tutto per essere presente giovedì

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La Fiorentina ha battuto 5-1 il Sassuolo al Franchi. Nel post partita il Presidente viola Rocco Commisso si è voluto complimentare con tutto il gruppo squadra per la vittoria e la prestazione. Non solo il patron gigliato avrebbe anche promesso che cercherà in tutti i modi di tornare a Firenze per la sfida di giovedì in Conference League contro il Club Brugge. Queste le sue parole: "Farò di tutto per esserci giovedì".