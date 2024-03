KOOPMEINERS, Problemi in Olanda. Può tornare coi viola

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Teun Koopmeiners si è fermato nel corso della parentesi in nazionale durante questa sosta. Il centrocampista dell'Atalanta è tornato a Bergamo dopo gli impegni con l'Olanda. Un rientro anticipato a causa di una forte contusione accusata durante l'amichevole della nazionale oranje.

Come riporta Tuttomercatoweb.com, la diagnosi effettuata dallo staff medico bergamasco ha evidenziato i postumi traumatico-distrattivi all’inserzione prossimale del polpaccio sinistro, sostanzialmente una contrattura a causa della forte contusione subita. Nel caso in cui non dovesse farcela per la sfida contro il Napoli in programma nel weekend, potrebbe recuperare per la gara di Coppa Italia contro la Fiorentina.