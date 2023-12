GASSMANN, Roma: obiettivo Champions. Lukaku top

FirenzeViola.it

Nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport è possibile leggere un'intervista fatta dalla rosea all'attore Alessandro Gassmann, il quale ha parlato molto della Roma, sua squadra del cuore: "Mourinho a volte sbaglia, perché prima di parlare non pensa tre volte, ma segue un impulso. Qualcuno dice che calcoli tutto, per me no, è uno che improvvisa con grandissima intelligenza e spero davvero che rinnovi presto il contratto e possa restare a lungo".

Chi le piace più di tutti?

Lukaku. Mi piace moltissimo. E' il giocatore perfetto per questa Roma".

Mentre secondo lei chi è quello un po' più in difficoltà?

"Ne dico due. Il primo è Smalling, per me il più forte difensore del campionato. Il suo infortunio è un problema grave per noi, avremmo di certo preso meno gol. Il secondo è Zalewski, che non sta più facendo quel lavoro eccezionale che lo ha reso famoso. Deve essere un po’ più concentrato".

Cosa pensa della stagione finora?

"Possiamo puntare alla Champions, ma dobbiamo migliorare ancora magari con qualche rientro importante come quello di Smalling, appunto. Se dovessi scegliere tra un'altra finale di Europa League o la Champions sceglierei la seconda".