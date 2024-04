BOLOGNA, Ferguson ko: lesione al crociato, operato

FirenzeViola.it

Bruttissime notizie in casa Bologna dopo la partita contro il Monza di sabato sera in merito all'infortunio occorso a Lewis Ferguson, che dovrà essere operato a causa della rottura del legamento crociato. Questo il comunicato del club felsineo: "Gli esami cui è stato sottoposto Lewis Ferguson in seguito al trauma distorsivo al ginocchio destro hanno evidenziato la lesione del legamento crociato. Il giocatore sarà sottoposto ad intervento chirurgico dopo il quale saranno definiti i tempi di recupero".