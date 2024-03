ZOLA, Viola può lottarsi la Champions. Manca un bomber

NOTIZIE DI FV FIORENTINA, IL PROGRAMMA DI OGGI: RIFINITURA AL V. PARK Giornata di vigilia in casa Fiorentina. Domani infatti, dopo una sosta che ha messo a dura prova tutto l'ambiente viola con la tragica scomparsa del dg Joe Barone, torna di scena il campionato e la squadra di Italiano se la vedrà col Milan, alle 20:45 in un... Giornata di vigilia in casa Fiorentina. Domani infatti, dopo una sosta che ha messo a dura prova tutto l'ambiente viola con la tragica scomparsa del dg Joe Barone, torna di scena il campionato e la squadra di Italiano se la vedrà col Milan, alle 20:45 in un... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 29 marzo 2024. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi