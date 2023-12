STADIO, Nardella cerca il dialogo con Barone e Abodi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Come riportato nell'edizione oggi in edicola del Corriere Fiorentino, il sindaco di Firenze Dario Nardella dopo la chiusura del bando di gara da 151 milioni di euro ha chiamato, per aggiornagli sugli ultimi sviluppi, il DG viola Joe Barone e il ministro dello Sport Andrea Abodi. Con la Fiorentina un punto di scontro importante riguarda la momentanea casa viola per le prossime due stagioni. Il Sindaco propenderebbe per il Padovani, mentre i viola gradirebbero restare al Franchi anche se con una capienza ridotta. Se la Fiorentina continuasse a giocare le sue gare interne al Franchi, i lavori non potrebbero terminare entro il 2026 come previsto dai tempi del Pnrr. Ecco allora che potrebbe risultare fondamentale il ruolo del ministro Abodi e del governo che, con una speciale deroga, potrebbe far slittare la fine dei lavori al 2027. Un altro problema riguarda i 55 milioni ad ora mancanti che il governo spera possa mettere Rocco Commisso il quale, dopo il secco no di ormai due anni fa, ha riaperto le porte ad un suo coinvolgimento nel progetto.

Intanto per il club viola la prima cosa da capire è dove giocherà il prossimo anno. Oltre al Padovani sullo sfondo resta aperta, anche se difficilmente percorribile visti i dubbi di tutte le parti in causa, l'opzione Castellani.