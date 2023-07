PORTIERI, La Viola non ha fretta per Audero, c'è Montipò

FirenzeViola.it

La Fiorentina continua a seguire da vicino l’evolversi della situazioni portieri in casa dell’Inter. Come riporta La Nazione, se dal club nerazzurro filtra ottimismo per l’arrivo di Yann Sommer dal Bayern Monaco dall’altra c’è più perplessità per quanto riguarda invece Anatoliy Trubin, visto che lo Shakhtar Donetsk non pare essere soddisfatto dell’offerta dell’Inter. Resta in piedi sempre l’ipotesi Audero, nel mirino anche la Fiorentina: gli uomini di mercato viola però non hanno fretta di chiudere per un portiere, sapendo che possono arrivare a Montipò senza eccessivi problemi.