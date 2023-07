MILIK, Lukaku o Vlahovic con me? Spero Dusan resti

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'attaccante della Juventus Arek Milik ha parlato alla Gazzetta dello Sport provando a rispondere anche ad alcune domande di mercato riguardanti l'attacco bianconero.

Teme più l’addio di Vlahovic, l’arrivo di un “9” ingombrante come Lukaku, di un giovane in rampa di lancio come David o non teme nessuno?

"Non si sa che cosa succederà, tutto è possibile, ho sentito le parole di Giuntoli, se arriva un’offerta irrinunciabile tutti possono partire, perciò vediamo. Io spero che alla fine Dusan possa rimanere, per il resto per me non cambia nulla. Se vogliamo essere competitivi servono più giocatori forti in ogni ruolo, la concorrenza serve se si punta a vincere".