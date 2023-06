MILENKOVIC, Napoli lo vuole dopo la cessione di Kim

FirenzeViola.it

Come riportato da Il Tirreno attorno a Nikola Milenkovic tornano a soffiare forti i venti del mercato. La Fiorentina non ha alcuna intenzione di far partire il gigante della sua difesa, un giocatore di grande professionalità che Vincenzo Italiano considera fin dal primo giorno un punto fermo, fra i leader in campo e nello spogliatoio insieme a capitan Biraghi e a Jack Bonaventura. Non a caso un anno fa la società viola ha blindato il centrale serbo allungandogli il contratto fino al 2027 e portando l'ingaggio a 3 milioni netti a stagione, più eventuali bonus: come nessun altro nella rosa. Tutto ciò ha finito per attirargli l'attenzione di diversi club del nostro calcio e di quello estero: lo hanno spesso accostato al Liverpool e all'Arsenal mentre in Spagna è stato monitorato dall'Atletico Madrid.

In Italia si è parlato della Juventus (quando doveva sostituire Chiellini) e dell'Inter che perderà Skriniar a parametro zero, periodicamente pure il Milan ha acceso i radar considerando che Stefano Pioli ha avuto e allenato Nikola a Firenze. Ma negli ultimi tempi è stato soprattutto il Napoli a guardare a lui con grande interesse, a maggior ragione potrebbe farlo adesso visto i campioni d'Italia dovranno coprire nel cuore della difesa il vuoto che lascerà Kim Min-Jae, il gigante coreano classe 1996 fra i protagonisti dello storico scudetto, che ha appena raggiunto l'accordo con il Bayern Monaco. Cifre importantissime sia per lui che per lo stesso Napoli che, incassando una cifra così alta, potrà così reinvestirla sul mercato. Di qui la rinnovata attenzione per Milenkovic valutato al momento intorno ai 20-22 milioni.