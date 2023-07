KAYODE, Dodò prezioso con me, mi ha aiutato molto

FirenzeViola.it

All'interno dell'edizione odierna del Corriere Fiorentino è presente un'intervista a Michael Kayode, terzino della Fiorentina attualmente impegnato nell'Europeo Under 19 con l'Italia. Queste le sue parole: "Già entrare tra le prime 4 sarebbe bello. La squadra comunque ha la consapevolezza di essere forte e di poter andare avanti, perciò non si accontenta".

Come sta vivendo l'Europeo?

"Con tranquillità, perché faccio parte di un gruppo in cui tutti si aiutano. La tensione c’è, ma è positiva".

In viola quest'anno è mancato solo l'esordio...

"Ricordo le sensazioni stupende provate dopo la prima convocazione contro il Monza a gennaio: mi sono sempre messo a sua totale disposizione di Italiano, così come ho fatto in Primavera con Aquilani, in Under con Bollini. Mi trovo benissimo con tutti loro".

Con Dodò?

"Misurarsi con giocatori di così alto livello aiuta, consente di apprendere molto. Ridiamo e scherziamo assieme, e nei momenti di difficoltà mi ha sostenuto".