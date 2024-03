REP. FI., Squadra, tifosi e mercato: il mondo di Joe

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Squadra, staff, giovanili, marketing, nuovo logo, battaglie in lega e rapporti con le istituzioni sul fronte stadio: come ricorda stamani La Repubblica (ed. Firenze) Joe Barone si è occupato sempre di tutto in prima persona. È sempre sua l’ultima parola portando ovviamente qualsiasi decisione all’attenzione del presidente. Mettendo radici a Firenze - non è più tornato in America se non per momenti straordinari come il matrimonio del figlio o la nascita del nipote - a Barone si deve la scelta dell’allenatore, le nuove maglie, il lancio di un nuovo format sui social e, nell’epoca del Viola Park, qualsiasi iniziativa del centro sportivo. Con i tifosi invece il primo flash risale a quella maglia sventolata sotto la Fiesole al primo Fiorentina-Juventus della gestione Commisso, settembre 2019.

Poi, tante iniziative a sostegno della curva e la protesta sul futuro del Franchi organizzata dagli ultras con tanto di ruspe. Il coro dedicato a Barone ha accompagnato a lungo il suo pre-partita, prima che alcuni risultati, e qualche scelta sul mercato non gradita dalla piazza, cambiassero l’umore di parte dei tifosi.