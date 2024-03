REP. FI, Castro pronto: finale alla grande, poi l'addio ai viola

FirenzeViola.it

Gaetano Castrovilli è pronto per chiudere alla grande la stagione. Come riporta la Repubblica (Firenze), il centrocampista si è ripreso dal trauma al ginocchio ed è forte di un ottimo rapporto con Vincenzo Italiano, suo estimatore. A Bergamo, nella partita poi non giocata contro l'Atalanta, Castrovilli sarebbe stato protagonista, avrebbe avuto una maglia. Anche perché l'ex Cremonese offre al tecnico più soluzioni tattiche: se Italiano decidesse in alcune gare di tornare al 4-3-3 riproporrebbe un centrocampo con Castro e Bonaventura mezzali, con Arthur in regia e con Beltran e Nico dietro Belotti. Trequartista, posizione classica, mediano nel centrocampo a due, come nella finale di Coppa Italia dello scorso anno accanto ad Amrabat, ma anche esterno sinistro atipicodi attacco, tutti ruoli che Castrovilli può ricoprire.

Con la mancata cessione in estate per i problemi fisici, e il non rinnovo del contratto in scadenza a giugno, adesso arriva il finale di stagione, da chiudere in bellezza prima di salutare la Fiorentina e ripartire altrove: a gennaio c’erano stati interessi dall’Italia e dall’estero ma qualsiasi discorso era stato rinviato all’estate.