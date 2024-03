LA NAZIONE, Biglietti introvabili: l'addio del Franchi a Joe

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Sarà un Franchi delle grandi occasioni sabato sera, quando la Fiorentina affronterà il Milan. Come annunciato ieri dalla stessa società viola, la Curva Fiesole è già esaurita e sono rimasti in vendita solo una manciata di biglietti in tutto. L’attuale sold out del Franchi può grossomodo attestarsi intorno alle 32mila presenze, sottolinea oggi La Nazione, complice la chiusura della Curva Ferrovia già interessata dai lavori di restyling. Insomma, sarà uno stadio gremito, oggi siamo già a 30mila tagliandi staccati.

Alla prima senza Joe Barone hanno voluto esserci in tanti. Sarà l’occasione per rendere omaggio ancora una volta al compianto direttore generale viola e per sostenere i ragazzi di Italiano in un momento umanamente ed emotivamente complicato. La Curva Fiesole ha anche comunicato l'arrivo in anticipo per la grande coreografia, che prenderà il palcoscenico delle emozioni prima che a parlare torni ad essere il campo.