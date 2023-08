IL SECOLO XIX, Spezia interessato anche ad Amatucci

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Come scrive Il Secolo XIX e come confermato da Joe Barone ieri sera, i contatti fra Spezia e Fiorentina non si limiteranno allo spostamento di M'Bala Nzola: allo Spezia potrebbe infatti arrivare anche una contropartita in più, in un’operazione che sembra però slegata da quella dell’attaccante. Un nome è quello di Niccolò Pierozzi, reduce dal prestito alla Reggina e giocatore di qualità interessanti, che è però reduce da un’estate tribolata. Il difensore ha infatti saltato gran parte della preparazione per un problema addominale e non ha giocato alcuna amichevole.

Le sue condizioni ad ora paiono migliorate, ma ci vorrà ancora tempo per far sì che torni in piena forma.Fra i profili vagliati dalla società spezzina ci sarebbe anche Lorenzo Amatucci, centrocampista 19enne fresco campione d’Europa in azzurro. In questo secondo caso, però, la Fiorentina non concederebbe oltre il prestito secco.