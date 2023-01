IL FOGLIO, Fiorentina come Dottor Jekill e Mister Hyde

Quello della Fiorentina può essere definito un caso come quello del Dottor Jekill e Mister Hyde. Così lo definisce Il Foglio, dando una spiegazione di come, a un anno di distanza, si possano scrivere giudizi diametralmente opposti sulla stessa squadra. La viola dell’anno scorso chiudeva il giro di boa con nove punti in più, poi è partito Vlahovic, non c’è più l’estro di Torreira in cabina di regia, altre scelte non hanno funzionato ma il collettivo di Italiano è rimasto in gran parte lo stesso.

Questa stagione è stata un’altalena senza fine: male all’inizio, poi brillante fino alla pausa per i Mondiali, sconfortante subito dopo. Emerge malumore da tutta la società, tanto che nei pressi dello stadio sono tornate le “lenzuolate”, striscioni tra ironia e polemica che avevano contribuito ad incrinare il rapporto tra la famiglia Della Valle e la città prima dell’arrivo di Rocco Commisso.