GAZZETTA, La Juve pensa a Italiano per il post-Allegri

Secondo La Gazzetta dello Sport nel caso in cui la Juventus optasse per la separazione con Massimiliano Allegri al termine della stagione, sarebbero diversi i profili valutati alla Continassa: da tempo circola il nome di Thiago Motta del Bologna, ma il quotidiano propone anche i nomi di Vincenzo Italiano della Fiorentina e Raffaele Palladino del Monza. Valutazioni comunque al momento premature, visto che tutti in casa Juventus sono concentrati solo sul presente e sul raggiungimento di un posto buono per la prossima Champions League.