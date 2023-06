CORR. SPORT, Pronto l'assalto a Maxime Lopez

FirenzeViola.it

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, la dirigenza della Fiorentina avrebbe individuato in Maxime Lopez il sostituto ideale di Amrabat. Nella lista delle preferenze l'ex Marsiglia è in pole, dietro (e non di poco) tutti gli altri. Ancora nessuna offerta ufficiale (prima si aspetta la cessione di Amrabat), ma l'idea sarebbe quella di andare puntare forte sul play neroverde che viene valutato 15 milioni. Una cifra che, per un giocatore di quasi 26 anni in scadenza di contratto nel 2025, non viene ritenuta congrua dalla Fiorentina.