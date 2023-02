COR.SPORT, Ottobre d'oro per Kouame: ora il rilancio

Dopo un inizio di stagione da insostituibile, Kouame ha chiuso il sipario. Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, i motivi di questa flessione potrebbero essere conducibili ad un calo fisico arrivato al culmine di un periodo in cui l’attaccante si è dimostrato spesso imprescindibile e al fatto, scrive il quotidiano, di non essere propenso a rappresentare a pieno quello che Italiano cerca sia dai suoi esterni che dai suoi centravanti. Guardando i numeri, come già affrontato dalla nostra redazione, l'ivoriano l'ultimo gol in campionato lo ha segnato il 17 ottobre nella sfida pareggiata contro il Lecce, mentre l’ultimo assist è datato 27 ottobre contro l’Inter.