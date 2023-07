COR. SPORT, Europa gioia doppia, verso i nemici viola

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Gioia doppia per la Fiorentina, scrive oggi il Corriere dello Sport. Dopo la sentenza sulla Juventus, attesa e sperata per mesi, i viola aspettano l’altra nota ufficiale della UEFA per sentirsi dire “la Conference League la giocate voi” e poi prendere una posizione per commenti o valutazioni sul caso.

Ma dall’altra parte, fa da contraltare la felicità dei tifosi gigliati. Non solamente perché la squadra torna protagonista in Europa, ma soprattutto perché ciò è possibile ai danni della Juventus, rivale-nemica storica punita ed esclusa a favore della Fiorentina. Un bel modo di chiudere il mese per i tifosi viola stessi dopo aver tanto aspettato il pronunciamento.