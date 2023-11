COR.SPORT, Bilancio ACF in crescita. La strada è giusta

FirenzeViola.it

Anche il Corriere dello Sport, oggi in edicola, analizza la crescita della Fiorentina testimoniata dal bilancio, pubblicato ieri dalla società. Nell’ultimo anno, il club ha centrato 147,9 milioni di euro di ricavi operativi (dato mai così alto nell’era Commisso) e una crescita del 33% rispetto al precedente esercizio. Frutto di sponsor, diritti televisivi, biglietteria ma anche dei risultati sul campo, con i viola che dalle finali di Conference e Coppa Italia hanno ricavato rispettivamente 20 e 7 milioni.

La strada imboccata dalla Fiorentina sembra dunque quella giusta, sottolinea il Corriere. “Per aumentare i ricavi dobbiamo arrivare in Champions e giocare in Europa” aveva raccontato il dg Barone in un’intervista di un anno fa. L'Europa l’anno scorso ha dato soddisfazioni, e adesso in Conference la Fiorentina ha già fatto meglio dell’anno scorso (in termini di punti ma anche di ricavi), e pure in campionato i 20 punti attuali sono il dato più alto all’interno del ciclo Italiano.