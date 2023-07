COR.FIO, Viola a fine stagione 2023/24 lascerà il Franchi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

L'edizione di questa mattina del Corriere Fiorentino fa il punto sulla questione stadio in casa Fiorentina. Secondo l’assessore allo sport, Cosimo Guccione, la Fiorentina, a fine 2022, ha formalizzato al Comune che a fine stagione 2023/24 lascerà il Franchi. Inoltre Guccione ha affermato : "Durante l’anno 2022, come previsto dalla convenzione stipulata con Acf il Comune ha effettuato insieme ai rappresentati di Acf e ai progettisti, un’analisi sulle condizioni possibili per effettuare i lavori di riqualificazione dello stadio Franchi in contemporanea con l’utilizzo per partite di calcio".

L'assessore si è inoltre espresso sulla motivazione del perché non si potrà giocare con i lavori in corso "Ogni partita i lavori dovrebbero essere fermati per 3-4 giorni, che con 30 partite a stagione, fanno 120 giorni di stop. Così servirebbero 4 stagioni e non due per i lavori. Stiamo studiando un impianto temporaneo al Padovani, noi paghiamo la tribuna fissa da 4.000 posti e cerchiamo soluzioni per le strutture temporanee