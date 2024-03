COR.FIO., Quei terribili parallelismi con Davide Astori

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il dramma che ha colpito Joe Barone non può che riportare alla mente quel terribile 4 marzo 2018, quando Davide Astori morì mentre si trovava ad Udine, in ritiro con i compagni in attesa di Udinese-Fiorentina. In quella squadra c’erano Biraghi, Milenkovic e e alcuni membri dello staff (magazzinieri, ufficio stampa e non solo), che in qualche modo si sono ritrovati a vivere uno choc.

Di quel giorno sono vivide in testa di tanti tifosi, viola e non solo, le immagini di Pioli in lacrime a testa bassa, le mani tra i capelli di Vitor Hugo e Simeone, l’arrivo all’obitorio di Diego Della Valle e della compagna di Davide, Francesca Fioretti. Lo scrive il Corriere Fiorentino.