HELLAS, Sfida al passato contro Barak e capitan Faraoni

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Per Antonin Barak il match al Bentegodi contro l’Hellas Verona non potrà mai essere una partita come le altre. Lo scrive all’interno delle proprie pagine La Nazione, sottolineando come fu proprio in maglia gialloblu che il ceco riuscì ad andare in doppia cifra di gol (undici in totale), dopo una grande stagione culminata con la storica tripletta realizzata contro il Sassuolo che fece breccia nel cuore dei tanti tifosi scaligeri. Un cuore diviso a metà ma che non impedirà a Barak di colpire qualora ci fosse la possibilità di farlo, cosa per altro già avvenuta nel febbraio lo scorso anno, quando fu proprio Tony ad aprire la danze dello 0-3 con cui i viola sbancarono Verona.

L’altro grande ex della gara sarà Davide Faraoni: 163 presenze in gialloblù e una fascia di capitano portata con onore fino a pochi mesi fa. Strade, per altro, che potrebbero di nuovo incrociarsi, quelle di Faraoni e del Verona, perché il giocatore a Firenze è arrivato in prestito ed è difficile ipotizzare che possa venire riscattato.