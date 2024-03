CORR.SPORT-STADIO, Le ore più dure. Arriva Rocco

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

"Le ore più dure", è il titolo con cui il Corriere dello Sport - Stadio oggi in edicola apre le sue pagine sportive. Firenze lotta con Joe che resta in condizioni critiche, tenuto in vita dalle macchine. La situazione rimane gravissima ed è il via vai davanti all’ospedale San Raffaele a scandire un’attesa angosciante, scrive il quotidiano che riporta le tante personalità che sono passate ieri dall'ospedale e i messaggi d'affetto arrivati per il direttore generale della Fiorentina, dal mondo del calcio e non solo.

Soprattutto nella seconda parte della giornata, gli occhi lucidi e le espressioni preoccupate dei diretti interessati hanno raccontato la gravità della situazione, oltre a lasciare intendere che i miglioramenti auspicati non fossero del tutto arrivati. Il filo diretto con il presidente Commisso è rimasto tale (anche attraverso diverse videochiamate) fino alla decisione del rientro in Italia, che avverrà domattina alle prime luci dell’alba insieme alla moglie Catherine, ad alcuni parenti di Barone e ad alcuni dirigenti Mediacom.