CORR. SPORT, Ecco i tre tenori per gli acuti europei

Come riportato dal Corriere dello Sport per la trasferta europea di giovedì prossimo Milenkovic, Amrabat e Gonzalez sono in rampa di lancio, pronti a tornare in campo dal primo minuto. Tre uomini, uno per reparto, che potranno trascinare la squadra nella gara di andata contro il Lech. Esperienza, qualità e obiettivi personali saranno il traino dei viola per aggiudicarsi la prima sfida dei quarti di finale di Conference League. Iniziando dal reparto offensivo, Nico Gonzalez scalpita. È rimasto in panchina a San Siro contro l’Inter senza mai fare il proprio ingresso in campo. Successivamente al Franchi con lo Spezia è soltanto subentrato a Ikonè al 59’ del secondo tempo. E ora vuole finalmente prendersi un posto dal primo minuto nella competizione internazionale. In più, se riuscisse anche a segnare, supererebbe il proprio record di gol stagionali in maglia viola perché ora è a quota 8 reti, esattamente come lo scorso anno e il prossimo centro sarà quello del sorpasso. A centrocampo la novità dal primo minuto sarà Amrabat che è entrato al 21’ del secondo tempo in trasferta con l’Inter perché gli era stato preferito Castrovilli, autore fra l’altro di un’ottima prova. Contro lo Spezia ha giocato ancora il numero 10 (anche se non allo stesso livello di Milano) perché il marocchino era squalificato. Anche Milenkovic scalpita, nella fase arretrata. La rete contro il Sivasspor lo scorso 16 marzo lo ha esalato ma il suo dovere è naturalmente difendere e, visto l’ottimo rendimento (almeno fino a sabato scorso) del duo Quarta-Igor, non è poi così facile ritagliarsi una maglia nell’undici iniziale, nonostante che il serbo sia un assoluto punto fermo della Fiorentina. Contro il Lech il tecnico dovrebbe puntare su di lui, dopo averlo lasciato in panchina con lo Spezia e averlo inserito al primo minuto del secondo tempo a Milano contro l’Inter. Questa volta Nikola vuole accaparrarsi una maglia a Poznan e tornare titolare visto che l’ultima volta è stata il 19 marzo in casa con il Lecce.