CORR.FIO, Situazione disperata. Con Barone c'è la famiglia

Il Corriere Fiorentino racconta le drammatiche ore della giornata di ieri a Milano. Il dg Joe Barone è stato trasportato al San Raffaele da Bergamo per sfruttare i macchinari all'avanguardia in possesso dell'ospedale meneghino, il cui reparto di cardiochirurgia è guidato dal Prof. Zangrillo, ma non sta bastando per poter avere buone notizie sulle condizioni del dirigente viola.

Con il passare delle ore poi il quadro clinico è peggiorato ancora tanto che in serata i dirigenti della Fiorentina hanno lasciato Milano, segnale che le speranze erano ormai ridotte al lumicino. Al San Raffaele al capezzale di Barone è rimasta solo la famiglia mentre il presidente Commisso è dato in arrivo a Milano per la giornata di domani.