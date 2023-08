CORR.FIO, Le motivazioni restano feroci: che inizio

FirenzeViola.it

"Ciclone Fiorentina". Così il Corriere Fiorentino definisce la partita vinta dai viola ieri sera a Marassi. Un inizio da far sognare in grande, aggiunge il quotidiano che scrive come sia stato un avvertimento al campionato: serviranno altre conferme, ma la sensazione è che ci siano le premesse per qualcosa di bello. La qualità è cresciuta e nonostante il finale da incubo della scorsa stagione, le motivazioni sembrano ancora feroci.